Cerca di rubare canapa in una piantagione, 40enne nei guai

Ladri in azione nella notte a Montebelluna, presso l'azienda agricola "Voltolini", in via Cal di mezzo. Un disoccupato di origini marocchine di 40 anni, residente a Trevignano con la famiglia, si è introdotto all'interno della struttura, tentando di portare via della canapa industriale allo stato grezzo. Il colpo è fallito miseramente: lo straniero è stato scoperto dal proprietario che ha subito allertato i carabinieri. Il magrebino, con precedenti con la giustizia, è stato denunciato dai carabinieri di Montebelluna per tentato furto aggravato.