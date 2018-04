Musica a tutto volume e superalcolici, 17enne in coma etilico

MONTEBELLUNA Si è concluso con l'arrivo di pattuglie di carabinieri e polizia locale, oltre ad un'ambulanza del Suem 118, una sorta di mini-rave party organizzato nel pomeriggio di oggi, lunedì. all'interno dell'area dismessa di un'azienda in zona Pilastroni a Montebelluna. A prendervi parte un gruppetto di quattro/cinque giovani che hanno bevuto vari superalcolici, ascoltando musica a tutto volume. Il festino ha avuto un fuoriprogramma: i residenti, allarmati dal sound, hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto militari e vigili hanno sorpreso i giovani, alticci: tra loro un 17enne che era in chiaro stato di coma etilico. Per lui è scattato il ricovero all'ospedale di Montebelluna. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Al vaglio per tutti eventuali provvedimenti.