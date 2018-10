Esplode un macchinario in fonderia, due operai ustionati

Incidente sul lavoro in serata, poco dopo le 19.30, all'interno dell'azienda "Corrà" di via Cal Piccole, a Montebelluna. Due operai, di cui non sono state rese note le generalità, sono rimasti ustionati in seguito all'esplosione al successivo incendio di una macchina sabbiatrice presente nella ditta. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che hanno traportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Valentino di Montebelluna. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i vigili del fuoco, gli ispettori del nucleo Spisal e i carabinieri.