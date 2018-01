Automobilisti montebellunesi più disciplinati: 600 multe in meno nel 2017

MONTEBELLUNA In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli operatori di Polizia locale, il Comando della Polizia Locale di Montebelluna rende noti i dati statistici relativi alle attività svolte nell’anno precedente. “Dal rapporto – spiega il Comandante della Polizia Locale, Stefano Milani – si conferma una tendenza già evidenziata lo scorso anno e che vede una riduzione delle infrazioni accertate per irregolarità della sosta (disco orario, fuori dagli spazi, divieti in genere), passate dalle 6670 del 2016 alle 6047 di quest'anno. Sono diminuite anche le infrazioni legate alle irregolarità nella sosta a pagamento “Montesosta” (-25) che lo scorso anno avevano segnato un aumento. Significativa è stata a riduzione delle soste su marciapiedi, piste ciclabili ed incroci così come la sosta su spai per invalidi, peri bus o i taxi. Sono aumentati invece i divieti di sosta e le soste irregolari passate da 958 del 2016 a 1573 del 2017”.

Si sono ridotte alcune delle infrazioni legate alle norme di comportamento, prima fra tutte la guida senza le cinture di sicurezza (-32%) e con il cellulare (-21%), in parte dovuto alla difficoltà di accertamento e all'esigenza della contestazione immediata, mentre sono aumentate quelle relative ai veicoli sprovvisti di assicurazione (+13%) e della revisione (+3%), in questo caso grazie ad un'attività di controllo costante per tutto il 2017 con la strumentazione Targha193. Il numero dei punti patente decurtati, grazie ai migliori comportamenti degli automobilisti, ha subito una buona flessione, passando dai 3154 del 2016 a 2258 del 2017 (-28%) ”.

Il dato che ovviamente attira di più l'attenzione è quello degli incidenti stradali. Si segnala per il 2017 una diminuzione degli incidenti sia senza feriti sia con feriti. Se nel 2016 erano stati rilevati 165 incidenti in territorio montebellunese, lo scorso anno ne sono accaduti 138, ossia 27 in meno.. Migliorano anche gli esiti dei sinistri: le persone ferite sono diminuite del 20% passando da 133 a 106 mentre gli incidenti mortali sono stati 2 come lo scorso anno.

Interviene il sindaco, Marzio Favero: “Ringrazio il Comandante, Stefano Milani, ed il Comando della Polizia locale di via Zecchinel, per il notevole lavoro compiuto nel 2017 con l'attività di prevenzione. Credo siano significativi i dati sulla riduzione dei comportamenti poco responsabili, ad esempio l'uso del cellulare alla guida, a cui corrisponde, guarda caso, una riduzione degli incidenti. Ringrazio i nostri agenti anche per il fatto che si sono prestati a garantire la sicurezza durante gli eventi anche in orario notturno, ancorché la norma sul pubblico impiego non ci consenta di dare loro un incentivo adeguato. E' un senso di responsabilità che come sindaco chiamato a governare in un momento difficile per gli enti locali mi sento di sottolineare.

Va evidenziato che sta crescendo la complementarietà nell'azione tra Polizia locale e Carabinieri che sono chiamati ad occuparsi di sicurezza in due maniere differenti. Grazie al fatto che la nostra Polizia locale si fa carico di intervenire in quasi tutti i sinistri, i Carabinieri sono sollevati da questo compito e possono attendere ai temi dell'ordine pubblico che sono loro propri. E' da notare che il Comando riesce a garantire un servizio adeguato per la città di Montebelluna nonostante abbia meno della metà dell'organico che come città avremo diritto di avere secondo le disposizioni regionali ma che non si può permettere secondo le leggi finanziarie varate dai governi che si sono succeduti: si fa quel che si può e talvolta è anche molto”.

Prosegue il comandante, Stefano Milani: “Montebelluna si segnala anche per essere tra i primi comuni della provincia, assieme a Treviso e Conegliano, ad intervenire con maggiore frequenza in caso di incidente, occupandosi delle rilevazioni e sostituendo in molte occasioni l’attività altrimenti compiuta dalla Polizia stradale e dai Carabinieri i quali possono così dedicarsi ad altre attività sul territorio. Inoltre, per questo Comando, e non solo, il 2017 verrà ricordato come l’anno della safety e della security: ovvero del nuovo approccio alla sicurezza per tutte le manifestazioni, che demanda al sindaco l’adozione delle misure di sicurezza più idonee e alla Polizia locale una costante presenza per i compiti specifici di vigilanza e viabilità. Nel 2017 siamo riusciti a garantire il servizio in 33 eventi”.

Nel corso del 2017 la Polizia locale ha svolto anche 16 sopralluoghi in campo urbanistico ed edilizio e 167 in ambito ecologico (17 in più rispetto al 2016). Costante l’attività nel settore del commercio mentre sono aumentati gli accertamenti anagrafici (+7%). Infine è leggermente diminuito l’importo complessivo delle sanzioni accertate (-3%) che è passato da 641.289 euro del 2016 a 622.816 euro del 2017 (di cui 599.101 euro per violazioni del Codice della strada), nonostante un’unità in meno in organico.