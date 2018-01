Montebelluna: l'ente Palio consegna agli Alpini 18.500 euro

MONTEBELLUNA E’ stato consegnato sabato mattina nella sala consiliare di Montebellluna l’assegno di beneficenza da parte dell’Ente Palio al Gruppo Alpini di Montebelluna.

E’ di 18500 euro l’importo dell’assegno che il presidente dell’Ente Palio, Nicola Palumbo, ha consegnato al capogruppo degli Alpini, Giovanni Mondin, alla presenza del presidente del consiglio comunale di Montebelluna, Adriano Martignano, e del vicepresidente sezionale, Marco Piovesan - risultato dell’ultima edizione del Palio del Vecchio Mercato tenutasi lo scorso settembre. Fondi che, d’accordo con l’amministrazione comunale, saranno impiegati per scopi sociali a favore di progetti che presto saranno individuati.

“Si tratta di una cifra significativa che è il risultato della riforma del Palio perseguita dall’amministrazione comunale e dal nuovo direttivo del Palio già dal 2016 quando la situazione gestionale manifestava diverse criticità fra le quali una esposizione debitoria. Si ritenne di predisporre un piano di rientro triennale ed il sindaco di permise di chiedere un aiuto agli Alpini per ridurre le spese in cucina. Spiega il presidente del consiglio comunale, Adriano Martignago: “La richiesta da parte del sindaco di affidare la gastronomia agli Alpini si è rivelata felice ed ha portato all’appianamento del debito già alla prima edizione diretta dal nuovo presidente del palio, Nicola Palumbo. Nel 2017 gli Alpini di Montebelluna hanno rinnovato il loro impegno, a patto che l’eventuale ricavato fosse destinato ad iniziative di solidarietà. Ed è quanto è accaduto cosicché la manifestazione del Palio. già importante perché riunisce le varie contrade della città, si carica ora anche di un significato sociale. Ricordo che il comune sostiene l’attività del Palio grazie alla scelta dei consiglieri che hanno votato per conservare il significativo contributo destinato alla manifestazione nonostante i tagli imposti alla finanza degli enti locali”.

“Dopo 2mila euro consegnati lo scorso anno, quest’anno la cifra che consegniamo agli Alpini è più sostanziosa ed il merito è di tutta la grande squadra che sta dietro al Palio: dalla 12ma contrada, alle varie contrade, agli sponsor a, naturalmente, gli Alpini che sono uno dei migliori esempi della capacità di fare per gli altri. Ringrazio anche l’amministrazione comunale che non ci ha mai fatto mancare il sostegno, l’associazione Il Sedese ed il presidente che mi ha preceduto, Edo Cornuda, mancato poco tempo fa”, commenta il presidente del Palio, Nicola Palumbo. Conclude Giovanni Mondin, capogruppo degli Alpini di Montebelluna: “Per noi è questo è il raggiungimento di un sogno perché la nostra disponibilità a collaborare con l’Ente Palio di due anni fa è nata con la clausola che quanto ottenuto con la manifestazione fosse destinato a cause benefiche. E’ quanto è accaduto e non possiamo che esserne felici”.