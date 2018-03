Operazione anti-droga: sequestrata un dose di marijuana all’Istituto Scarpa

MONTEBELLUNA Si è svolta nella mattinata di oggi, lunedì, a Montebelluna un’operazione di controllo per prevenire e contrastare il consumo delle sostanze stupefacenti che ha visto coinvolta la Polizia locale di Montebelluna assieme all’unità cinofila della Polizia locale di Treviso che, come in passato, ha messo a disposizione un cane antidroga e due agenti. L’operazione coordinata è stata avviata dopo che un invito ad eseguire un’azione preventiva tra gli studenti era stato presentato dal preside dell’Istituto Einaudi-Scarpa, Gianni Maddalon. Si è trattata, appunto, di un’azione soprattutto a scopo preventivo al fine di far capire ai ragazzi che esiste un controllo.

Erano intorno alle 10.30 di questa mattina quando tre agenti della Polizia locale di Montebelluna, assieme al cane Hitch e ai due agenti dell’Unità cinofila della Polizia locale di Treviso hanno iniziato i controlli all’interno di alcune classi dell’Istituto Scarpa. I controlli hanno fatto rinvenire sotto ad un banco una dose di marijuana sufficiente per uno o due spinelli. La sostanza è sta posta sotto sequestro e sarà messa a carico di ignoti non essendo il possesso riconducile ad alcun soggetto specifico. Al termine dell’intervento presso l’istituto superiore, i controlli sono proseguiti nell’area della stazione, nei luoghi pubblici prospicienti e nell’area del sottopasso. Da questi ultimi controlli non sono emerse detenzioni illecite.

Commenta il vice-comandante della Polizia locale di Montebelluna che ha coordinato l’operazione, Giovanni Troncon: “L’azione di contrasto e prevenzione al consumo e allo spaccio di stupefacenti è stata possibile ancora una volta grazie alla preziosa collaborazione con il Comando della Polizia locale di Treviso che rende questo tipo di attività molto più efficace”. L’azione è stata condotta a fini preventivi per dimostrare che il controllo c’è ed e proprio a favore dei giovani e degli studenti.