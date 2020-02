Controlli con l'etilometro nel montebellunese, ritirate tre patenti

Durante lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno svolto dei servizi straordinari con l'utilizzo degli etilometri per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera. L’attivita’ svolta per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti ha visto numerosi militari impiegati in tutta l’area del centro della cittadina della marca trevigiana.

Numerose sono state le sanzioni amministrative elevate a carico di diversi automobilisti, nonche’ le denunce per la guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate tre patenti di guida ad altrettanti automobilisti tra i 28 ed i 40 anni (per due di loro è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebrezza), con un tasso di alcol nel sangue compreso tra i 0,55 ed 1,5 gr/l. Multati anche due automobilisti per guida pericolosa. Nel corso dei controlli i carabinieri montebellunesi hanno anche distribuito dei test monouso per sensibilizzare gli utenti della strada ad una guida sicura e prevenire i numerosi incidenti causati dall’abuso di sostanze alcoliche, concentrati soprattutto nei fine settimana.