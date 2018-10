Furto al supermercato, in manette un 42enne e una 32enne

Giovedì pomeriggio i carabinieri del mucleo radiomobile di Montebelluna, hanno arrestato un uomo di 42 anni ed una donna di 32 anni, entrambi residenti a Mestre, senza fissa dimora e con precedenti per furti e spaccio di sostanze stupefacenti. I due si sono resi responsabili del furto di superalcolici ed altri generi alimentari, per un valore di 150 euro, presso la coop di Montebelluna. Dopo una notte in camera di sicurezza, questa mattina sono stati condotti davanti al giudice del Tribunale di Treviso che ha inflitto ad entrambi la misura dell'obbligo di firma due volte alla settimana presso la Stazione Carabinieri di Mestre, con fissazione dell'udienza per il 18 marzo 2019.