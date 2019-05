Razzia di rame in azienda: sparita una tonnellata, colpo da 40mila euro

Colpo dei ladri alcuni giorni fa ai danni dell'azienda "Lattonerie Bonora" di Montebelluna. Ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, sono entrati all'interno dell'azienda di via Bacchieghe e dopo aver forzato una recinzione si sono appropriati di ben mille kg di rame suddivisi in nove bobine. la refurtiva è stata caricata dai ladri a bordo di un autocarro di proprietà dell'azienda che è stato rinvenuto nei giorni scorsi in provincia di Rovigo. Il metallo è invece sparito nel nulla. Il danno all'azienda ammonta a circa 40mila euro, tanto è il valore del così detto "oro rosso" (chiamato così per il valore che ha assunto questo metallo negli ultimi anni, soprattutto nel periodo più pesante della crisi economica), pronto per essere smerciato. Il furto sarebbe avvenuto tra la nottata di sabato (l'attività dell'azienda si è prolungata fino alle 18 circa) e lunedì mattina, quando cioè il furto è stato scoperto dal proprietario dell'attività, un 56enne della zona, al momento di aprire i battenti dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che ora indagano sulla vicenda.