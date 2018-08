I ladri saccheggiano villa Badoer, colpo da oltre 50mila euro

MONTEBELLUNA Svaligiata dai ladri la villa di Ferruccio Badoer, imprenditore di Montebelluna nel settore degli infissi e padre di Luca, ex pilota di Formula Uno. Ignoti, la scorsa settimana, approfittando dell'assenza del padrone di casa, sono entrati all'interno dell'abitazione (messo ko il sistema d'allarme), sul Montello, e hanno trafugato gioielli, quadri e tappeti per un valore complessivo di circa 50mila euro. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi . Il furto, su cui ora indagano i carabinieri di Montebelluna, è stato scoperto sabato scorso.