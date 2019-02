In trasferta da Montebelluna in scooter per rubare: arrestato pluripregiudicato

Arrestato dalla polizia di Vicenza un noto pluripregiudicato, nel primo pomeriggio di domenica. Giuliano Relandini, 60 anni, di Montebelluna, è accusato di furto aggravato.

Il furto. Sono circa le due e mezza di domenica pomeriggio quando B.F., 48 anni, di Vicenza, dipendente della Conchiglia d'Oro, in via Bassano, si rilassa fumando una sigaretta all'esterno del ristornate. Vede passare uno scooter e subito dopo sente un forte botto nel parcheggio adiacente. Accorre e vede Relandini intento a sottrarre una borsa da un'auto in uso al ristorante, una Fiat 600, dopo averne spaccato il finestrino . Fatalità era proprio la borsa del 48enne che immediatamente è salito a bordo della sulla sua auto, ingaggiando un folle inseguimento con lo scooter fino a San Pio X.

La cattura. Lo scooter urta un cordolo e il centauro precipita a terra. La vittima chiama il 113 ed arriva una volante: gli agenti fermano il trevigiano. Ad una verifica è risultato essere in regime di misura alternativa, affidato ai servizi sociali di Montebelluna, dove risiede. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di furto aggravato. Si tratta di un noto pregiudicato, con precedenti anche per rapina: fceva parte di una banda di nomadi che agiva nel triveneto.