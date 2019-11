Incendio a Montebelluna, rientra in casa una delle due famiglie evacuate

«Dopo l’incendio avvenuto nella serata di ieri, lunedì, in una palazzina di piazza Bellona in centro a Montebelluna -spiega in una nota il Comune- si ringraziano i vigili del Fuoco che col loro pronto intervento hanno dotato immediatamente le fiamme riducendo al minio i danni e i carabinieri che ragioni di sicurezza hanno fatto temporaneamente evacuare i residenti dell’edificio».

Sono interventi sul posto anche il sindaco, Marzio Favero, il responsabile della protezione civile, Antonio Netto per garantire assistenza alle famiglie coinvolte nell’incendio. Sono due, quella dell’appartamento incendiato al piano piano e quella che abita nell’appartamento al secondo piano sono state accompagnate in un albergo della città per trascorrere la notte in condizioni di sicurezza. Nella giornata di oggi, martedì, sono avvenuti gli accertamenti sulla tenuta statica delle due abitazioni da parte dell’Ufficio ambiente dai quali è emerso come non siano stati compromessi i travetti. Inoltre risulta che il solaio tenga, nonostante uno sfondellamento delle pignatte. Alla luce delle verifiche, pertanto, la famiglia del piano superiore potrà rientrare nella propria abitazione mentre quella interessata dall’incendio che ha coinvolto due camere e che presenta gli effetti del fumo sprigionatosi con l’incendio, continuerà ad essere ospitata da un hotel cittadino in attesa di trovare quanto prima una soluzione.