Corto circuito, incendio in un'agriturismo di Montebelluna

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, presso un'azienda agricola e agriturismo "Nonna Maria" di Montebelluna in via Lollini, a causa di un incendio che si è sviluppato a causa di un corto circuito che ha interessato un quadro elettrico. Non si registra fortunatamente nessun ferito e lievi sono stati i danni, comunque coperti da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno domato le fiamme e una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile.