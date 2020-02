Incendia rifiuti speciali, 46enne condannato: ora è ai domiciliari

Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, i carabinieri della stazione di Montebelluna ha eseguito ad una ordinanza di custoria caustelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 46enne marocchino. Lo straniero, con numerosi precedenti penali alle spalle, deve espiare una pena di un anno e otto mesi per aver commesso reati ambientali nel marzo 2017 e per la quale procedeva dipendente nucleo operativo dei carabinieri di Montebelluna. Il 46enne gestiva illecitamente rifiuti speciali che poi ha tentato di distruggere, dandogli fuoco, per evitare ulteriori guai con le forze dell'ordine.