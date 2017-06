Incendio in un'abitazione disabitata, intervengono i vigili del fuoco

MONTEBELLUNA Incendio nel pomeriggio di oggi a Montebelluna in via Piave. Le fiamme hanno interessato alcune stanze di un casolare abbandonato (a prendere fuoco alcuni materassi e altri oggetti) e utilizzato come rifugio da alcuni stranieri. Non risultano feriti o intossicati. Sul posto, per lo spegnimento dell'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118. Giunta anche una pattuglia della polizia stradale e i carabinieri: identificati e interrogati alcuni dei presunti occupanti dell'edificio. Non chiara l'origine delle fiamme.