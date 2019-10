Schiacciato da un macchinario, incidente sul lavoro alle "Fonderie Corrà"

Incidente sul lavoro, nella serata di mercoledì, presso lo stabilimento delle "Fonderie Corrà" di via Cal Piccole a Montebelluna. A restare ferito un operaio 39enne della zona che è stato schiacciato dalla barra di un macchinario su cui stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L'uomo ha riportato lo schiacciamento del torace e la frattura della clavicola destra. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 20.30. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, i carabinieri di Montebelluna, gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i vigili del fuoco. L'operaio, trasportata al pronto soccorso di Montebelluna, non è fortunatamente in pericolo di vita.