Il marito litiga per una constatazione amichevole, la moglie incinta ha un malore e perde il bambino

MONTEBELLUNA Una tragedia assurda, incredibile, quella che si è consumata nella serata di mercoledì all'esterno di un bar di Biadene di Montebelluna. Una giovane donna, incinta, è stata colta da un forte malore che l'ha portata a perdere il bimbo che portava in grembo. Il malessere è avvenuto al termine di una lite, molto accesa, tra il marito, uno straniero, e un altro uomo, montebellunese, con cui si era incontrato per sottoscrivere insieme una constatazione amichevole.

Martedì sera infatti il montebellunese, in fase di manovra nel parcheggio dello stesso locale, aveva urtato con la sua auto il veicolo dello straniero e si era poi dileguato. Lo stesso però, grazie ad alcuni conoscenti, è stato rintracciato dal proprietario della vettura. I due, pacificamente, decidono quindi di incontrarsi per compilare insieme il modulo.