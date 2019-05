Tragedia in azienda, camionista 39enne muore d'infarto

Stava assistendo alle operazioni di carico di una macchina agricola a bordo del suo camion quando ha avvertito improvvisamente un malore e si è accasciato a terra. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, alla "For.Agr srl" di via Cal Piccole a Montebelluna. A perdere la vita, molto probabilmente per un infarto, un autotrasportatore polacco di 39 anni. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo e i carabinieri di Montebelluna che hanno svolto gli accertamenti del caso.