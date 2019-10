Alla guida senza patente, scappa dai carabinieri e cerca di speronarli

Nella tarda serata di lunedì i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Montebelluna, hanno arrestato un 27enne cittadino nigeriano, residente a Treviso, per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per il possesso di ben sette coltelli di genere vietato.

La pattuglia aveva intimato l'alt allo straniero, mentre questi stava percorrendo la Feltrina in direzione Treviso, ma vedendo i militari ha proseguito la marcia a velocità sostenuta. Durante il corso conseguente inseguimento, conclusosi in località Postioma di Paese, il fuggitivo ha, più volte, con manovre spericolate, tentato di fare uscire fuori strada il mezzo militare. Una volta fermato, i carabinieri hanno accertato che il soggetto non si era fermato al posto di controllo, poiché sprovvisto di patente di guida. La perquisizione sul mezzo permetteva di sequestrare 7 coltelli di genere vietato.