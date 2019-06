Spinello e alcool prima di entrare in classe, studente soccorso a scuola

Prima di entrare in classe, nell'ultimo giorno di scuola, ha pensato bene di bere alcolici e fumare uno spinello insieme ad alcuni compagni di classe. Protagonista di questa "bravata" (se così si può definirla), avvenuta sabato scorso, è stato un 16enne, studente della scuola superiore "Maffioli" di Montebelluna. Il giovane, stordito da droga e alcool, ha avvertito un malore mentre si trovava in classe ed è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il malcapitto al pronto soccorso dell'ospedale San Valentino. Le analisi svolte in seguito in pronto soccorso, oltre alle prime ammissioni del ragazzo, hanno fugato ogni dubbio. Ora del caso dovranno occuparsi i carabinieri di Montebelluna che sull'episodio hanno aperto un'indagine: oltre alla versione fornita dal giovanissimo studente saranno raccolte le testimonianze di altri studenti. L'istituto emetterà, alla luce di questi accertamenti, ulteriori sanzioni nei confronti dei responsabili di questo grave episodio.