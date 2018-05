Perquisizione con sorpresa: 34enne denunciato, coltivava marijuana in casa

MONTEBELLUNA Una piccola coltivazione casalinga. Peccato solo che fosse illegale: un 34enne è stato denunciato in quanto trovato in possesso di quattro piantine di marijuana. È successo nella prima mattinata di mercoledì a Noventa Padovana: i carabinieri della stazione locale si sono recati a casa dell'uomo, originario di Montebelluna, per compiere una perquisizione domiciliara mirata. La quale ha dato i propri frutti, visto che nell'abitazione del 34enne sono state rinvenute quattro piantine di marijuana alte circa 40 centimetri l'una coltivate in vaso, che sono state sequestrate. L'uomo, invece, è stato deferito in stato di libertà.