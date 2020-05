Rubano un monopattino e minacciano con un coltello due giovani

Due giovani marocchini di 24 e 29 anni, con precedenti, residenti nella zona di Montebelluna, sono stati denunciati per il reato di rapina aggravata dai carabinieri del locale nucleo operativo. I due malviventi, la sera del 22 maggio, a Montebelluna, nei pressi dell'abitazione di un giovane 20enne, dopo aver rubato un monopattino elettrico, per guadagnarsi la fuga hanno minacciato con un coltello lui ed un suo coetaneo che si era accorto del furto. Le indagini hanno permesso di risalire con certezza assoluta all'identità dei magrebini che risultavano essere pluripregiudicati per medesimi reati.

