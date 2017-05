2 Giugno a Montebelluna: anche gli aerei storici in volo inaugurare il Monumento dei Caduti

MONTEBELLUNA Sarà allietata anche dal passaggio in cielo di alcuni aerei storici della Fondazione Jonathan Collection di Giancarlo Zanardo la cerimonia di inaugurazione del restaurato Monumento dei caduti e del centro storico rinnovato di Montebelluna. E' ormai tutto pronto, infatti, per la manifestazione in programma per venerdì 2 giugno a partire dalle 11.00 con il raduno presso il Monumento dei Caduti e la sfilata storica degli undici carri del Palio accompagnati dalla Banda “Città di Montebelluna” e da alcuni carri “bellici” di sfollati, lungo il percorso da via Tripoli, via Garibaldi ed il Monumento ai Caduti al lato ovest del Municipio.

Seguirà l’alzabandiera a cura degli Alpini, la resa degli onori e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e gli inni della Banda. Interverranno quindi il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, il capogruppo alla sezione Alpini di Montebelluna, Giovanni Mondin, il presidente della Confartigianato Asolo Montebelluna, Fausto Bosa, il dirigente del settore Tecnico del Comune di Montebelluna, Roberto Bonaventura, ed il presidente mandamentale dell’Ascom, Roberto De Lorenzi. Quindi si procederà con la benedizione del Monumento e del Centro Storico rinnovato a cura del Prevosto di Montebelluna, Mons. Antonio Genovese.

Al termine della cerimonia in Piazza Marconi è prevista una Pastasciutta alpina per chi desidera partecipare. La cerimonia vedrà la partecipazione del Gruppo Alpini di Montebelluna, Gruppo Alpini di Biadene, della Banda Musicale “Città di Montebelluna”, del Coro A.N.A. Montello, dell’Ente Palio, dell’ IIS "Einaudi-Scarpa" Montebelluna. Per l’intera giornata saranno esposti sotto il portico del Municipio dei pannelli storico-fotografici relativi al Monumento ai Caduti, frutto di una ricerca condotta dagli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna e saranno presenti anche alcuni studenti disponibili nel fornire informazioni. In caso di maltempo la cerimonia avrà ugualmente luogo e il momento conviviale “Pastasciutta Alpina” si terrà presso la sede degli Alpini di Montebelluna in via San Gaetano, 13.

MODIFICHE AL TRAFFICO Per l'occasione è sospeso il traffico veicolare in via Garibaldi ed il tratto di Corso Mazzini da via Silvio Pellico a via Dante Alighieri dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E' inoltre istituito un divieto di sosta con rimozione forzata in via Tripoli, all'incrocio con via Garibaldi, via Garibaldi ed il tratto di Corso Mazzini compreso tra via Silvio Pellico a via Dante Alighieri.