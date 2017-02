Montebelluna, uomo trovato morto nella sua abitazione

MONTEBELLUNA Un uomo di 77 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di via General Garioni a Montebelluna. A dare l'allarme sono stati i famigliari dell'uomo, preoccupati perchè non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno dovuto forzare la porta d'ingresso. Intervenuti anche i medici del Suem118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La morte è sopraggiunta per cause naturali.