Spacciava hashish nei locali della movida di Montebelluna, 20enne nei guai

MONTEBELLUNA Nella tarda serata di sabato scorso i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Montebelluna, nel corso di un servizio antidroga beh pressi dei locali della movida montebellunese, hanno denunciato un 20enne cittadino marocchino responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di grammi 7 di hashish suddiviso in tre dosi. Il giovane è stato fermato sotto la "Loggia dei grani" nei pressi della discoteca "Opera".