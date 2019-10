Allarme furti a Nervesa, Volpago e Montebelluna: scattano i controlli straordinari

I carabinieri del Battaglione dell'Arma di Mestre supporteranno i militari della Compagnia di Montebelluna per contrastare l'ondata di furti in abitazione che sta colpendo la zona e in particolare Montebelluna, Volpago, Nervesa ma anche Trevignano e i Comuni limitrofi. I controlli straordinari, cominciati il 29 ottobre, proseguiranno per tutta la settimana e nel corso del week end dei Santi e dei morti. Si tratta di un provvedimento deciso dal comandante provinciale dell'Arma di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, in sinergia con i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. Il fine è tutelare l'area montebellunese e l'invito, come di consueto, è quello di rivolgersi al 112 prima di riferire eventuali segnalazioni ai social network.