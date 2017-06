Maturandi del liceo "Veronese" di Montebelluna a scuola di Europa

MONTEBELLUNA Nei giorni scorsi, gli studenti delle quinte del Liceo Angela Veronese hanno avuto la possibilità di incontrare in collegamento Skype, il Chief Risk Officer del Mes, ovvvero il Meccanismo Europeo di Stabilità, il Dottor Cosimo Pacciani. Di Sesto Fiorentino, classe ’71, Cosimo Pacciani, dopo aver frequentato il Liceo “Dante “di Firenze, ha conseguito la laurea in economia a Firenze e il dottorato in scienze economiche a Siena. Segue una carriera rapida nella finanza che lo ha portato a stabilirsi a Londra dove vive da più di 20 anni. Prima di essere nominato Chief Risk Officer del MES, ( che ha sostituto nel 2010 il vecchio Fondo salva Stati) ha lavorato per Monte dei Paschi di Siena, Credit Suisse e la Royal Bank of Scotland, come capo della sezioni rischi dell'area europea.

Durante la video conferenza il Dottor Pacciani ha prima illustrato agli studenti la storia della crisi del 2006 che ha portato a dubitare della necessità di un’Europa unita, per poi spaziare sulla Brexit e i possibili effetti che potrà avere sul Regno Unito e il resto dell’Europa, spiegando che la scelta tra una soft Brexit o una hard Brexit dipenderà dall’esito delle elezioni dell’8 giugno nel Regno Unito, che ha definito cruciali. Tuttavia, ha anche osservato che l’esperimento della Brexit ha avuto un effetto paradossale, creando un movimento europeista in molti paesi dell’Unione (la vittoria di Macron in Francia e dei candidati pro Europa in Olanda e Bulgaria).

La crisi finanziaria del 2006 è tristemente nota per molti di noi ma per gli studenti diciottenni di liceo è qualcosa di cui si sente ogni tanto parlare al telegiornale ma di cui conoscono poco o nulla, e che non rientra sicuramente tra gli eventi di storia inclusi nei libri di testo. Per questo, nonostante alcuni tecnicismi a volte difficili ma che il Dottor Pacciani ha cercato di spiegare in modo semplice e chiaro, gli studenti hanno molto apprezzato il suo intervento e hanno avuto, da una fonte primaria, informazioni estremamente importanti per capire il mondo in cui vivono.

“Non sono mancate -spiega la prof.Lidia Garbin, che ha promosso l’incontro- le domande degli studenti alle quali il Dottor Pacciani ha risposto in modo chiaro ed esauriente. L’incontro è stato utilissimo agli studenti che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato fra poco meno di un mese, nell’anno in cui è ricorso il 70mo anniversario della creazione del sogno di un’Europa unita. Agli studenti il dottor Pacciani ha consigliato di non fidarsi di fonti secondarie come internet eccetera ma di verificare sempre la fonte di informazione, di cercare le fonti primarie, I siti governativi, di sfidare le stesse percezioni di un evento e cercare fonti alternative”. E in questo caso hanno avuto la fortuna di farlo.