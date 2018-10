Piazza D’Annunzio a Montebelluna si colora con i playground

Piazza D’Annunzio come i centri del nord-Europa: si sta via via colorando una delle piazze più frequentate dai bambini in città che presto potranno godere anche dei tre coloratissimi playground. I lavori per la posa di colato plastico bicomponente anti-skid e rifrangente bianco e colorato, che compongono i tre disegni elastoplastici sono iniziati questa mattina e si completeranno giovedì.

Nata da un’idea della giovane consigliera Silvia Pontini, che studia riassetto del territorio e tutela del paesaggio all'Università di Padova ed ha a cuore queste tematiche, l’iniziativa risponde anche ad esigenza urbanistica da tempo all’attenzione e della giunta comunale: quella di introdurre dei giochi e degli intrattenimenti per i più piccoli. I disegni, due rettangolari ed uno circolare dai colori blu, giallo, rosso, verde, arancione e fucsia, sono stati confezionati dall’ufficio tecnico comunale. Del costo di 5.500 euro, l’intervento rientra nel pacchetto di opere per un costo complessivo di 357mila euro finanziate con l’avanzo di bilancio.

Spiega Silvia Pontin: «L’ispirazione risale a due anni fa quando, durante un viaggio studio basato sulle tematiche della pianificazione e riqualificazione ambientale in Germania, ho conosciuto una ditta che produceva degli elastoplastici anche personalizzabili. Mi è sembrata una buona idea proporre questa soluzione per piazza D'Annunzio, la più frequentata dai bambini anche per la presenza della fontana che spesso viene utilizzata come luogo di gioco. Questi giochi, oltretutto, non daranno fastidio al mercato, si manterranno per diverso tempo, i colori rimarranno brillanti che offriranno sicuramente un maggior benessere ai bambini e attrattività anche ai negozi circostanti».