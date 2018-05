“Quale Barbie vuoi essere?”: a Montebelluna è polemica per la pubblicità choc

MONTEBELLUNA Un'intera palestra nell'occhio del ciclone in poche ore. Questo quanto successo ad un centro montebellunese dopo che sul web è comparsa una pubblicità, definita choc dagli internauti, in cui comparivano due diverse tipologie di Barbie (una classica e una invece obesa) seguite dallo slogan: "Vuoi essere magra e bella o sovrappeso e perdente?".

Come difatti riporta "il Gazzettino", questa operazione di marketing è apparsa fin da subito offensiva nei confronti delle donne con qualche chilo in più, scatenando le ire del pubblico nei vari social network, tanto che la direzione del centro ha dovuto pubblicamente scusarsi per la scelta pubblicitaria del suo team di professionisti, affermando al contempo di non aver comunque mai voluto offendere nessuno.