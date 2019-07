Poltrona elettrica si incendia, anziana salvata dai vicini di casa

Paura nel pomeriggio, poco dopo le 17.30, a Montebelluna, in via del Solstizio. Un'anziana, E.S. di 85 anni , è stata salvata dai vicini di casa mentre nella sua abitazione si è scatenato un incendio che ha coinvolto una poltrona elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. La donna, molto scossa, non ha riportato lesioni di nessun tipo.