Protezione civile di Montebelluna: nel 2017 oltre 13mila ore a servizio della comunità

MONTEBELLUNA Sono 13816 le ore di servizio gratuito svolte nel 2016 dal Nucleo Comunale Pronto Intervento della Protezione civile di Montebelluna. Un dato eccezionale che mette in evidenza un aumento sorprendente di circa 4000 ore rispetto a quelle prestate nel 2016. E' questo uno dei dati del rapporto annuale della struttura che vede impegnate 50 persone, cui si aggiungono circa cento volontari che contribuiscono alla gestione della sicurezza e delle situazioni di emergenza del territorio. Un impegno che, a livello generale, si è tradotto in 280 interventi alluvionali, di supporto alla Polizia locale, al Suem, alle istituzioni, per la cattura di animali. Oltre a questo tutti i fine settimana sono stati garantiti i servizi di supporto alle varie manifestazioni e alle Istituzioni. Si tratta di una struttura, quella della Protezione civile montebellunese, riconosciuta ai massimi livelli quale sede Coc (Centro operativo comunale), sede Com (Centro operativo misto), e Capo Mandamento per le necessità istituzionali.

Questi nel dettaglio gli interventi: 7 corsi di formazione, giornate studio per il volontariato, 6 giornate studio rivolte ai giovani e alla famiglie, 4 interventi di assistenza a grandi eventi popolari, 2 collaborazioni con Carabinieri secondo il protocollo per il ritrovamento e brillamento degli ordini bellici, 7 interventi urgenti per neve, 12 ricerche di persone scomparse, disperse, 3 TSO notturni eseguiti e 7 accompagnati in Psichiatria, 4 persone indigenti assistite, 38 serate di distribuzione viveri di prima necessità per famiglie bisognose, 39 interventi di recupero salme richiesti dall'autorità di Polizia giudiziaria, 27 atterraggi di elicotteri istituzionali nella piazzola.

Commenta il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Elzo Severin: “Anche quest'anno l'azione della Protezione civile è supportata da dati che ne evidenziano come nell'aiutare i più bisognosi anche in situazioni grande marginalità o nel ricercare le persone scomparse. Un lavoro nascosto e gratuito che, se volessimo tradurre in termini economici, tocca quasi i 125mila euro. A queste persone va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno civile e sociale che quotidianamente dimostrano”.

Il sindaco Marzio Favero commenta: “Per chi ama gli anglicismi gli uomini e le donne della Protezione civile sono i nostri City Angels. In questi quasi sette anni di percorso quello che ho colto è l'urgenza di queste persone di fare qualcosa di buono per la loro comunità: sono presenti nelle manifestazioni di giorno e di notte, accorrono quando c'è una persona dispersa da trovare, raccolgono i feriti o i deceduti quando ci sono incidenti e sono chiamati dalle Forze dell'ordine o dalla Polizia locale. Se c'è un'emergenza qualsiasi, un'alluvione o rami caduti nelle strade, sono lì a ricreare le condizioni di sicurezza per gli altri. In una quotidianità segnata da così tante provocazioni, la loro presenza è una provocazione positiva che rende più viva e solidale la nostra città. Grazie, non solo a nome mio personale e dell'amministrazione, ma a nome di tutti i cittadini”.