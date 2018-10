Pullman a due piani esce di strada e si rovescia, caos sulla Feltrina

Grave incidente poco dopo le 16.10 di oggi, mercoledì, a Montebelluna, nei pressi di vita Amistani. Un mezzo turistico, un pullman a due piani che viaggiava con 57 persone a bordo, quasi tutti studenti tra i 13 e i 16 anni, è uscito di strada e si è capovolto. Ferito, in modo fortunatamente non grave, solo l'autista, illesi gli altri occupanti del mezzo. E' per ora mistero circa le cause dell'incidente, legato forse ad un improvviso malore del conducente o ad un guasto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna, sei ambulanze del Suem 118 e le pattuglie della polizia stradale. Il traffico lungo la Feltrina è ovviamente alla paralisi per permettere ai soccorsi di intervenire. Non si registrano, viene ribadito, feriti gravi. Gli studenti e gli accompagnatori sono stati fatti salire a bordo di un pullman dei vigili del fuoco e trasportati presso la caserma di Montebelluna. Ben 17 tra loro hanno dovuto ricorrere alle cure del Suem 118 per ricevere cure primarie per lievi escoriazioni e contusioni.