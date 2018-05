Addio a Rino Sernaglia, artista autore di un drappo del Palio di Montebelluna

MONTEBELLUNA L’amministrazione comunale di Montebelluna esprime cordoglio alla notizia della scomparsa avvenuta il 1° maggio dell’artista montebellunese, Rino Sernaglia. Nato a Caonada di Montebelluna nel 1936, Sernaglia viveva da molti anni a Milano dove all’inizio della sua carriera aveva collaborato come disegnatore per una nutrita serie di pubblicazioni culturali e per la televisione italiana. Pioniere delle tendenze artistiche legate all'astrattismo geometrico, è protagonista di decine di mostre, in Italia e all’estero, ed autore del drappi rappresentativo della settima edizione del Palio nel 1996.

Interviene il vicesindaco, Elzo Severin: “Sono stato raggiunto nei giorni scorsi dalla notizia che si è spento l’artista e l’ho comunicato subito al sindaco perché Sernaglia ha lasciato il ricordo in molti cittadini di Montebelluna ed è una notizia che ha suscitato cordoglio nella comunità”. Commenta i sindaco, Marzio Favero: “Il modo migliore per rendere omaggio ad un artista è quello di ricordane l’opera per cui mi sono permesso di chiedere e a Nicola Palumbo di pensare ad una iniziativa per ricordarlo in in occasione della prossima edizione magari esponendo proprio alcune delle sue opere”.

Il cordoglio ai famigliari per la scomparsa di Rino Sernaglia che ha portato in Italia e all’estero il nome di Montebelluna ed un grazie per il suo contributo artistico reso alla città attraverso il Palio”. Commenta Nicola Palumbo, presidente dell’Ente Palio: “Per ricordare l’artista dedicheremo uno spazio al drappo da lui creato nell’ex Tribunale dove viene esposto il drappo dell’artista dell’anno. Lasceremo anche un quaderno per poter lasciare una dedicata ad un’artista che ha contribuito già oltre vent’anni fa alla manifestazione”.