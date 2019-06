Sacrestano aggredito, rubato cellulare e le chiavi del Duomo

Si stava recando al Duomo di Montebelluna, per offrire, come di consueto, il suo aiuto per la funzione del mattino, ma è stato derubato delle chiavi d'ingresso dell'edificio sacro e del telefono cellulare che teneva in mano. Brutta disavventura quella vissuta nelle prime ore di domenica scorsa, 9 giugno, dal sacrestano del Duomo di Montebelluna, un 70enne residente in zona. L'episodio è avvenuto alle 6.30 circa in via Monsignor Furlan. L'anziano sacrestano si stava incamminando verso il Duomo quando un uomo gli si è avvicinato e poi parato di fronte, strappando dalle mani del malcapitato telefonino e chiavi. Il misterioso malvivente si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il sacrestano, certamente scosso per quanto avvenuto, si è rivolto ai carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna per denunciare l'episodio. Gli investigatori, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla descrizione fornita dalla vittima, sarebbero vicini all'identificazione dell'autore del furto : si tratterebbe di un cittadino marocchino di circa 30 anni, con vari precedenti alle spalle, irregolare e senza fissa dimora. Nei suoi confronti scatterà una denuncia per furto.