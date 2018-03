Consegnate al "museo dello scarpone" di Montebelluna le scarpe di Icardi

MONTEBELLUNA Il Museo dello Scarpone ha ricevuto da parte del Centro di Ricerche Nike, azienda del territorio Montebellunese, un pezzo di notevole importanza per la calzatura da calcio, la scarpa di Mauro Icardi. Alla cerimonia era presente il generale manager di Nike, Matteo Tessaro, il presidente della Fondazione Museo dello Scarpone, Patrizio Bof, il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, e l’assessore alla cultura, Debora Varaschin.

La Nike celebra il ventesimo anniversario della Air GX con una Hypervenom Gx Limited Edition, scarpa indossata da Mauro Icardi durante l’ultimo derby di calcio tra Milan ed Inter. Il centro Nike a Montebelluna fu aperto nel 1996. La prima scarpa prodotta è la Air GX, che debuttò l’anno seguente. Vent’anni dopo, Nike Football continua ad avere un approccio artigianale, con gli abili artigiani di Montebelluna che continuano a creare scarpe da calcio rivoluzionarie, abbinando materiali pregiati alle più raffinate innovazioni. Il centro ricerche Nike è famoso per fornire ai giocatori professionisti scarpe tecnicamente realizzate in base alle loro precise specifiche. Il centro ricerche ha realizzato scarpe personalizzate di molti importanti calciatori, come ad esempio Neymar o Cristiano Ronaldo (CR7). Nel centro di Montebelluna sono pronte le nuove scarpe che indosseranno i campioni nei prossimi Mondiali di Russia del 2018. Tali modelli diventeranno prodotti a disposizione dei vari appassionati del brand, prodotti in serie nei vari stabilimenti sia in Italia che all’estero, mentre l’ingegno, l’inventiva e le scarpe dei campioni rimarranno produzione esclusiva a Montebelluna.

Spiega Patrizio Bof, presidente della Fondazione Museo dello Scarpone: “Siamo molto soddisfatti che un brand così importante abbia deciso di continuare a investire nel territorio. Dato il ruolo di presidente che ho recentemente assunto, ho chiesto al manager di Nike le ragioni per cui il marchio ha scelto e investe nel territorio. La loro risposta è stata che oggi più che mai trovano nel territorio tutto quello che serve loro: le eccellenze in termini di macchinari, tecnologie e saper fare sono uniche nel mondo. Si confrontano spesso con i colleghi che hanno a disposizione molte più risorse e gli stessi materiali, ma che non riescono spesso ad ottenere i risultati che il laboratorio Nike riesce a creare, grazie al territorio ed al saper fare. SePortland chiama, noi ci siamo e ci saremo per qualsiasi impresa sportiva che voglia portare valore al nostro territorio. Ringrazio le imprese che ogni giorno lavorano ed investono e fanno grande il nostro territorio. In questo caso, con metafora calcistica ben azzeccata, direi Montebelluna 1 – Portland 0. Alla prossima.”