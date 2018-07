Shopping su Amazon con il cellulare rubato alla zia, nipote denunciato

MONTEBELLUNA La scorsa settimana una 45enne di Montebelluna si era rivolta ai carabinieri per denunciare il furto del suo telefono cellulare, del valore di circa mille euro. Le indagini hanno permesso di individuare l’autore del furto: si trattava del nipote della donna, un 19enne, con precedenti di polizia per furti e spaccio di stupefacenti, residente a Pieve di Soligo. Per lui è scattata una denuncia.

Il giovane, dopo avere rubato il cellulare, aveva anche tentato di effettuare degli acquisti sulla piattaforma online “Amazon.it”, utilizzando le app scaricate sul telefono, che però, non andavano a buon fine per mancanza di fondi all’interno delle carte di credito collegate. Concluse le indagini, i militari di Montebelluna, domenica pomeriggio hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane, riuscendo a recuperare anche la scheda sim del cellulare, che veniva riconsegnata alla legittima proprietaria.