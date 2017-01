Oltre 40mila euro in contanti e 3 kg e mezzo di marijuana: arrestati due spacciatori

MONTEBELLUNA Erano i principali spacciatori di marijuana nella zona di Montebelluna ma martedì notte ssono stati arrestati. A finire in manette, dopo una lunga indagine coordinata dai carabinieri di Montebelluna, sono due cittadini albanesi, T.E., 29enne, residente a Cornuda e B.A., 35enne, residente a Crocetta del Montello.

I militari, dopo averli seguiti per parecchi giorni, verificando che incontravano ripetutamente, nei bar e nei luoghi di ritrovo della zona, alcuni giovani noti quali consumatori di droghe leggere, nella tarda serata di lunedì hanno deciso di effettuare delle perquisizioni nelle loro abitazioni, con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Carabinieri di Torreglia.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La perquisizione presso l’abitazione di T.E. in Cornuda, ha permesso di sequestrare 500 grammi di “marijuana”, 5 grammi di “cocaina” e la somma in contanti di euro 10.510,00 sigillata con della pellicola di cellophane trasparente. Nell’appartamento e nel garage di pertinenza di B.A. a Crocetta del Montello, trovati 3 chilogrammi di “marijuana”, due bilancini di precisione e numeroso materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di euro 32.300 euro, sigillata sempre con la pellicola di cellophane trasparente.

T.E.. si trova attualmente agli arresti domiciliari, mentre B.A. è stato associato al carcere di Santa Bona di Treviso, a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, dottoressa Andreatta.