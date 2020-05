Riapre il parco, torna lo spaccio: blitz dei carabinieri e pusher in manette

Aveva approfittato della fine della prima fase della pandemia, con la riapertura dei parchi pubblici, per tornare a spacciare. I suoi piani sono stati rovinati dall'intervento dei carabinieri del nucleo operativo di Montebelluna. I militari, nella serata di mercoledì, sono intervenuti all'interno del parco Manin, arrestando in flagranza di spaccio I.S., 32enne nigeriano, residente a Sondrio, disoccupato e pregiudicato per medesimi reati riguardanti la droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito di un lungo servizio di appostamento da parte dei militari in borghese, durato tutto il pomeriggio, è stato accertato che l'uomo aveva approfittato della riapertura del parco per cedere lo stupefacente. Al momento del fermo, dopo aver individuato anche il luogo ove veniva nascosta la droga, lo spacciatore ha cercato una rocambolesca fuga a piedi ma è stato prontamente placcato dagli operanti. Durante la perquisizione personale è stata ritrovata altra marijuana per un totale di 80 grammi suddivisa in 20 dosi più 300 euro. Lo straniero arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su decisione del magistrato di turno.