Spaccio di marijuana e cocaina al parco "Manin", 700 cessioni: pusher in cella

Settecento cessioni di dosi di marijuana e cocaina, di cui ottanta a ragazzi minorenni che da lui si rifornivano, quasi quotidianamente, al parco "Manin" di Montebelluna. Questo quanto sono riusciti a documentare gli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri, nel corso di una lunga indagine, iniziata alla fine del 2017 e conclusasi nei giorni scorsi, che ha portato all'arresto di Osaretin Idahosa, nigeriano di 31 anni, irregolare, senza fissa dimora e da tempo ospite di un connazionale. E' qui, in un appartamento a pochi passi dalla stazione ferroviaria, che i carabinieri hanno eseguito, nella giornata di giovedì, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Treviso, Bruno Casciarri, su richiesta del pubblico ministero Gabriella Cama, magistrato titolare del fascicolo d'indagine. Attualmente il 31enne (ha raccontato di essere alloggiato solitamente alla caserma "Serena" di Casier) di trova rinchiuso in una cella del carcere di Santa Bona a Treviso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...