MONTEBELLUNA Nell'ambito degli eventi culturali che l'Amministrazione Comunale di Montebelluna e l'Assessorato alla Cultura stanno promuovendo in occasione della Giornata della Memoria è in programma lo spettacolo “Perlasca. Il coraggio di dire no”, scritto e interpretato da Alessandro Albertin che avrà luogo sabato 3 febbraio alle ore 21.00 al Teatro R. Binotto .

Un racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca. Un giusto tra le nazioni. Un uomo semplice e "normale" che mettendo a rischio la propria vita sceglie di aiutare l'Ambasciata di Spagna per salvare più di 5.200 persone. Ebrei ma non solo. Affronta la morte tutti i giorni, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, si spaccia per console spagnolo, solo ed unicamente perché così avrebbe potuto salvare molte vite.

Vive nell'ombra fino al 1988, quando viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita. E fino ad allora non racconta a nessuno la sua storia, nemmeno ai suoi familiari. Successivamente, quando i giornalisti gli chiesero le motivazioni delle sue azioni lui rispose: «Lei cosa avrebbe fatto al mio posto?». Oggi il suo nome è scritto nel giardino di Gerusalemme come "Un giusto tra le nazioni". Un esempio straordinario, il suo, raccontato in uno spettacolo che accompagna lo spettatore a riflettere sul fatto che sempre abbiamo una scelta, che sempre possiamo cambiare la nostra storia. L'ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.