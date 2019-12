Armato di coltello rapina un 15enne e scappa con il suo smartphone

Ha agredito fisicamente un 15enne, puntandogli contro un coltello e minacciandolo di ferirlo se non gli avesse consegnato il proprio smartphone. La brutale aggressione, subito denunciata ai carabinieri, risale allo scorso 21 dicembre ed era avvenuta nei pressi della stazione delle corriere di Montebelluna. Il bandito, un 21enne di Zero Branco, è stato tradito dal suo profilo sui social, attraverso cui la sua vittima, uno studente di Povegliano, ha potuto agevolmente riconoscerlo. Per il malvivente è scattata una denuncia per rapina aggravata.