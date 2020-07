Rapina in stazione a Montebelluna, arrestato un 29enne

Un 29enne marocchino, I.R., pluripregiudicato, è stato arrestato nella serata di sabato scorso, 11 luglio, dai carabinieri dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Montebelluna e dai militari di Volpago e Nervesa, per una rapina messa a segno presso la stazione ferroviaria ai danni di 41enne cittadino di Vidor. Lo straniero, con un connazionale 24enne che era riuscito inizialmente a darsi alla fuga, ha aggredito, picchiandolo, il malcapitato per derubarlo di un navigatore satellitare e di una sigaretta elettronica. Il malvivente è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga e aver cercato di resistere all'arresto: attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario che ha poi rifiutato le cure del caso. Il complice, M.L., è stato identificato in seguito e denunciato.

