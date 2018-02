Più telecamere e illuminazione: via al piano per la sicurezza della stazione di Montebelluna

MONTEBELLUNA Potenziamento del sistema di videosorveglianza, chiusura e pulizia del sottopasso e maggiore illuminazione. Questi i provvedimenti che saranno presi per la sicurezza della stazione di Montebelluna, teatro negli ultimi mesi di diversi episodi di microcriminalità. Gli interventi sono il risultato di un vertice che si è svolto giovedì presso la Prefettura di Treviso e a cui hanno preso parte rappresentanti delle forze dell'ordine, il Comune di Montebelluna e Rete Ferroviaria Italiana: si tratta del secondo incontro sul tema dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza che si era svolto lo scorso 14 febbraio. Il Prefetto Laura Lega ha chiesto a Rfi di procedere ad una attenta analisi delle situazioni critiche di altre stazioni ferroviarie della Marca. Rfi ha assicurato che è già stato predisposto un piano a livello nazionale, comprendente anche la Marca, per incrementare i livelli di sicurezza e assicurare un più alto standard di friubilità delle stazioni ai viaggiatori.