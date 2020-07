Rissa alla stazione dei treni, intervengono i carabinieri: un arresto

C'è voluto l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Montebelluna e delle pattuglie di Volpago e Nervesa per mettere fine ad una violenta rissa tra stranieri che è scoppiata nella serata di lunedì nell'area della stazione ferroviaria di Montebelluna. Al loro arrivo, i carabinieri sono riusciti a bloccare un 24enne marocchino responsabile del litigio. Lo straniero, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a minacciare i militari, opponendo resistenza al fermo. Nelle fasi concitate il 24enne ha pure tentato di sfilare il bastone da difesa di un carabiniere. La prontezza dei militari ha permesso l'immediata immobilizzazione del nordafricano, evitando peggiori conseguenze. Fortunatamente nessuno dei protagonisti dell'episodio è rimasto ferito. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montebelluna in attesa dell'udienza di convalida avvenuta presso il tribunale di Treviso, nella mattinata di oggi, 8 luglio. Il 24enne è stato condannato ad una pena di 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

