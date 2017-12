Travolto da un'auto, 57enne muore dopo due giorni di agonia

MONTEBELLUNA Non ce l'ha fatta Valerio Caverzan, guardia venatoria di 57 anni, coinvolto mercoledì scorso in un grave incidente stradale avvenuto lungo Corso Mazzini a Montebelluna. Caverzan si è spento nella mattinata di oggi, venerdì, in ospedale dove si trovava ricoverato, nel reparto di terapia intensiva. Troppo gravi le lesioni riportate dall'uomo. L'incidente è avvenuto il 27 dicembre, verso le 16.50, a pochi passi dal negozio di abbigliamento "Tezenis". Valerio Caverzan era uscito dalla tabaccheria che si trova nei paraggi ed attraversando la strada non si è reso conto del sopraggiungere di una Renault Megane, condotta da un 55enne di Volpago, che lo ha travolto. Sul posto intervenne un'ambulanza del Suem 118 e la polizia locale di Montebelluna che ha svolto i rilievi del caso. Le condizioni del 57enne sono apparse fin da subito gravi, fino al triste epilogo di oggi. Il 55enne risulta ora indagato per il reato di omicidio stradale.