Truffato da Veneto Banca, la protesta di Natale di un ex azionista

Costretto a dormire in auto piazza il suo mezzo di fronte all'ingresso dell'ex sede storica dell'istituto, a Montebelluna in piazza dall'Armi

MONTEBELLUNA Nel giorno di Natale ha deciso di mettere in pratica una protesta che evidentemente meditava da tempo: con la sua auto, dove da tempo è costretto a dormire, ha raggiunto la storica ex sede di Veneto Banca (ora Banca Intesa), a Montebelluna in piazza dall'Armi, e ha posteggiato il mezzo a pochi passi dall'ingresso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Montebelluna ed il sindaco, Marzio Favero, per cercare di convincere l'uomo a desistere dalla sua protesta.