Auto in fiamme nel garage interrato, evacuata una palazzina

MONTEBELLUNA Paura nella tarda serata di ieri, domenica, poco dopo le 23, all'interno di una palazzina Ater di via Toronto a Montebelluna. Un'auto, presente in uno dei garage interrati, si è incendiata per cause in corso di accertamento. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato il fumo uscire dall'autorimessa e udito alcune esplosioni, dovute allo scoppio degli pneumatici. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna. E' stato necessario evacuare, per motivi di sicurezza, tutti gli inquilini. La situazione è tornata alla normalità poco dopo l'una.