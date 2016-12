Botti ed artifici pirotecnici: in arrivo l'ordinanza che li vieta anche nell'area montelliana

MONTEBELLUNA Il Comune di Montebelluna, su indirizzo della Giunta, sta predisponendo un'ordinanza che va a limitare l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici, senza vietare complessivamente questa tradizione che ha origini veneziane. Con l'ordinanza si andranno però a porre delle limitazioni per ragioni di sicurezza.

L'orientamento sarà infatti improntato al buon senso impedendo l'uso di artifici pirotecnici nelle aree pubbliche ed estendendo il divieto anche nell'area del Montello. Questo secondo divieto trova motivazione sia perchè si tratta di un'area SIC, cioè di un sito di interesse comunitario, per cui sono richieste autorizzazioni particolari, sia perchè le autorità sovraordinate hanno chiesto la collaborazione ai Comuni affinchè non vengano sparati botti nelle aree boscate in quanto, visto il prolungato periodo senza piogge, essi possono esporre al rischio di incendio.

La Giunta ha parzialmente accolto l'appello lanciato dalle minoranze in consiglio comunale in quanto le ordinanze che prevedono il divieto assoluto non sono consentite, come dimostra la recente ordinanza emessa a Roma e sospesa dal Tar. La raccomandazione rimane sempre e comunque la prudenza ed il buon senso.