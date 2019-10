Entrano nella casa di un negoziante, sparito denaro ed il bancomat

I carabinieri di Istrana hanno denunciato per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carta di credito, due donne residenti a Mestre. Si tratta di D.M., 28enne e di D.N. 24enne, entrambe conosciute alla giustizia. Le indagate, nella giornata dell'8 luglio scorso, si sono introdotte furtivamente all'interno dell'abitazione di una commerciante di Badoere di Morgano, da dove hanno asportato un portafoglio contenente 120 euro in contanti e una carta di credito, che hanno poi utilizzato per effettuare acquisti e prelievi bancari per un importo totale di euro 850 circa.