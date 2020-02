Esce di strada con l'auto, era positivo a cocaina e cannabis

I carabinieri della stazione di Vedelago hanno denunciato per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, un 33enne di Castelfranco Veneto, che il 6 gennaio scorso, a Morgano, in via Castellana, alla guida della sua Ford Fiesta, era incorso in una fuoriuscita stradale autonoma. All'esito degli accertamenti sanitari, l'uomo risultava essere positivo all'assunzione di cocaina e cannabinoidi.